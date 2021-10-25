Полицейские избили фанатов "Спартака" во время игры с "Зенитом"
В перерыве матча 12-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" (7:1) болельщикам московской команды досталось от сотрудников полиции.
Как сообщает телеграм-канал "Выездные заметки", силовики избили фанатов, пытавшихся покинуть стадион, используя дубинки и электрошокеры.
По некоторым данным, пострадавшие привлекли внимание полицейских, зажигая файеры на трибунах.
В итоге пять спартаковских болельщиков попали в отдел, у одного из них серьёзная травма головы.
В столичном клубе подтвердили факт задержания фанатов.
"По предварительной информации, пятеро болельщиков "Спартака" были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания. Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции. Сотрудники службы безопасности "Спартака" находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона", - сообщил глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.
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