Полицейские избили фанатов "Спартака" во время игры с "Зенитом"

В перерыве матча 12-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" (7:1) болельщикам московской команды досталось от сотрудников полиции.

Как сообщает телеграм-канал "Выездные заметки", силовики избили фанатов, пытавшихся покинуть стадион, используя дубинки и электрошокеры.

По некоторым данным, пострадавшие привлекли внимание полицейских, зажигая файеры на трибунах.

В итоге пять спартаковских болельщиков попали в отдел, у одного из них серьёзная травма головы.

В столичном клубе подтвердили факт задержания фанатов.

"По предварительной информации, пятеро болельщиков "Спартака" были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания. Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции. Сотрудники службы безопасности "Спартака" находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона", - сообщил глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.

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