Полиция арестовала болельщика, показавшего расистские жесты в игроков "МЮ"

Теги манчестер юнайтедманчестер сити

Полиция арестовала болельщика, показавшего расистские жесты в игроков "МЮ"

Полиция арестовала болельщика "Манчестер Сити", который показывал расистские жесты в адрес футболистов "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Sun.

Как оказалось, фанат являлся работником строительной компании. Руководство уволило мужчину после появившейся информации, заявив, что в фирме действует политика нулевой терпимости по отношению к любому расистскому и дискриминационному поведению.

Напомним, в матче "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" (2:1) с трибун бросали зажигалки и бутылки с водой. А один из болельщиков изображал жесты обезьяны перед Джесси Лингардом и Фредом.

А еще: Гвардиола: "Манчестер Сити" играл в футбол, а "Манчестер Юнайтед" только контратаковал"| http://soccernews.ru
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