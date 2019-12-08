Полиция арестовала болельщика, показавшего расистские жесты в игроков "МЮ"
Полиция арестовала болельщика "Манчестер Сити", который показывал расистские жесты в адрес футболистов "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Sun.
Как оказалось, фанат являлся работником строительной компании. Руководство уволило мужчину после появившейся информации, заявив, что в фирме действует политика нулевой терпимости по отношению к любому расистскому и дискриминационному поведению.
Напомним, в матче "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" (2:1) с трибун бросали зажигалки и бутылки с водой. А один из болельщиков изображал жесты обезьяны перед Джесси Лингардом и Фредом.
А еще: Гвардиола: "Манчестер Сити" играл в футбол, а "Манчестер Юнайтед" только контратаковал"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Кристал Пэлас
|16
|22
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|11
|Арсенал Лондон
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9