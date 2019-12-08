Полиция арестовала болельщика, показавшего расистские жесты в игроков "МЮ"

Полиция арестовала болельщика "Манчестер Сити", который показывал расистские жесты в адрес футболистов "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Sun.

Как оказалось, фанат являлся работником строительной компании. Руководство уволило мужчину после появившейся информации, заявив, что в фирме действует политика нулевой терпимости по отношению к любому расистскому и дискриминационному поведению.

Напомним, в матче "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" (2:1) с трибун бросали зажигалки и бутылки с водой. А один из болельщиков изображал жесты обезьяны перед Джесси Лингардом и Фредом.

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