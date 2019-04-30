Полиция арестовала двух человек в Англии за распространение фотографии тела Салы

Теги кардифф ситиэмилиано сала

Полиция арестовала двух человек в Англии за распространение фотографии тела Салы

Английская полиция задержала двух человек за то, что они опубликовали в сети фото тела нападающего Эмилиано Салы. Об этом информирует BBC.

Арестованными являются 48-летняя женщина и 62-летний мужчина, которые, скорее всего, украли снимки.

"На данный момент доказательств того, что они украли что-либо нет. Также неясно причастен ли кто-то из морга к этому делу", - сказали представители полиции. 

28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем. На поиски его тела ушло несколько недель. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали травмы головы и грудной клетки. Тело пилота Дэвида Ибботсона, также находившегося в воздушном судне, до сих пор не найдено.

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