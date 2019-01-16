Полиция арестовала игрока "Тоттенхэма"

На минувших выходных полиция арестовала правого защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье, сообщает британская пресса.

Футболист подозревается в домашнем насилии с применением физической силы. СМИ выяснили, что ивуариец был задержан перед матчем с "Манчестер Юнайтед", который состоялся 13 января. Утверждается, что спортсмен избил свою девушку, которая недавно родила ему ребёнка.

Известно, что Орье несколько часов провёл в камере, но затем его отпустили без предъявления официального обвинения.

В текущем сезоне 26-летний игрок провёл в составе "Тоттенхэма" 12 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

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