Полиция Баку останавливает фанатов "Арсенала" в футболках с фамилией Мхитаряна

Сегодня, 29 мая, в Азербайджане состоится финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом". В связи с этим в Баку приехало множество фанатов клубов. На некоторых из болельщиков надеты футболки с фамилией хавбека Генриха Мхитаряна. Полиция останавливает людей в майках с инициалами игрока. Об этом сообщает AS.

Los aficionados del Arsenal con la camiseta de Mkhitaryan son identificados por la policía en Bakúpic.twitter.com/2aCe9DnvKf — AS (@diarioas) 28 мая 2019 г.

Напомним, армянский футболист отказался ехать на финал турнира из-за конфликта Армении и Азербайджана. Игрок переживает о своей безопасности.

Матч начнется - в 22:00 (мск).



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