Полиция Баку останавливает фанатов "Арсенала" в футболках с фамилией Мхитаряна
Сегодня, 29 мая, в Азербайджане состоится финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом". В связи с этим в Баку приехало множество фанатов клубов. На некоторых из болельщиков надеты футболки с фамилией хавбека Генриха Мхитаряна. Полиция останавливает людей в майках с инициалами игрока. Об этом сообщает AS.
Los aficionados del Arsenal con la camiseta de Mkhitaryan son identificados por la policía en Bakúpic.twitter.com/2aCe9DnvKf— AS (@diarioas) 28 мая 2019 г.
Напомним, армянский футболист отказался ехать на финал турнира из-за конфликта Армении и Азербайджана. Игрок переживает о своей безопасности.
Матч начнется - в 22:00 (мск).
А еще: УЕФА запретила "Арсеналу" проводить акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом Лиги Европы| http://soccernews.ru
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|Группа B
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|Селтик
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|РБ Лейпциг
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|Зенит Санкт-Петербург
|6
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|Славия Прага
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|Бордо
|6
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|6
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|6
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|Карабах
|6
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|Группа F
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|1
|Бетис
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|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
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|4
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|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
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|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
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|6
|9
|3
|Бешикташ
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|7
|4
|Сарпсборг 08
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|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
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|12
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|Краснодар
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|6
|10
|4
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|1
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|О
|1
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|6
|11
|2
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|9
|3
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|8
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|Челси
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|4
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