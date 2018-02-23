Полиция Бильбао: "Сейчас мы не можем обвинять в смерти полицейского российских болельщиков"

Испанская полиция в скором времени отчитается о ходе расследования по факту смерти своего сотрудника в Бильбао.

Напомним, что правоохранитель скончался в результате беспорядков в преддверии матча футбольной Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2).

"Мы можем подтвердить, что полицейский умер. На данный момент мы можем заявить, что проведем расследование по этому делу. Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков", - сказали в пресс-службе.

Не пропустите: Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала. | http://soccernews.ru