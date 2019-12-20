Полиция эвакуировала здание суда, в котором планировалось слушание дела по иску Глушакова

Теги денис глушаковахмат

Полиция эвакуировала здание суда, в котором планировалось слушание дела по иску Глушакова

СМИ сообщили об эвакуации Никулинского суда Москвы, где на сегодня были запланированы слушания по делу полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова, подавшего иск о защите чести и достоинства.

Причина произошедшего - поступившее анонимное сообщение о минировании здания суда.

Напомним, что Глушаков намерен отсудить у бывшей жены Дарьи 204 миллиона рублей. 

В такую сумму футболист оценил убытки из-за бракоразводного процесса плюс компенсация за распространение слухов о нём и разглашение деталей частной жизни.

Не пропустите: В автокатастрофе погиб президент Федерации футбола Мордовии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" продлил контракт с Алдервейрелдом

"Тоттенхэм" продлил контракт с Алдервейрелдом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов