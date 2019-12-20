Полиция эвакуировала здание суда, в котором планировалось слушание дела по иску Глушакова
СМИ сообщили об эвакуации Никулинского суда Москвы, где на сегодня были запланированы слушания по делу полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова, подавшего иск о защите чести и достоинства.
Причина произошедшего - поступившее анонимное сообщение о минировании здания суда.
Напомним, что Глушаков намерен отсудить у бывшей жены Дарьи 204 миллиона рублей.
В такую сумму футболист оценил убытки из-за бракоразводного процесса плюс компенсация за распространение слухов о нём и разглашение деталей частной жизни.
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