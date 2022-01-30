Полиция Манчестера арестовала Гринвуда

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Полиция Манчестера арестовала Гринвуда

Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен

Полиция Манчестера арестовала нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда, сообщает Daily Mail.

Футболист подозревается в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Ранее девушка форварда Харриет Робсон опубликовала фотографии побоев и обвинила в этом Гринвуда.

В нынешнем сезоне 20-летний Гринвуд провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "МЮ" принял решение по Гринвуду, который обвиняется в избиении своей девушки. | http://soccernews.ru
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