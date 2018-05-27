Полиция начала расследование в связи с угрозами в адрес Кариуса

Теги ливерпульлорис кариус

Полиция начала расследование в связи с угрозами в адрес Кариуса

Полиция начала расследование в связи с угрозами в адрес вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, злоумышленники в соцсетях угрожали расправой самому футболисту и членам его семьи.

Напомним, что Кариус допустил две результативных ошибки во вчерашнем финале Лиги Чемпионов.

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