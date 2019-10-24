Полиция нашла фанатов, которые нарисовали длинный член Ориги на баннере

Ливерпульская полиция обнаружила болельщиков, которые вывесили оскорбительный баннер с изображением нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Генком" (4:1), сообщает Sky Sports.

На баннере фанаты изобразили темнокожего человека с длинным членом и лицом Ориги, который держит кубок Лиги Чемпионов.

Болельщики обвиняются в нанесении оскорбления и расизме.

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