Полиция нашла фанатов, которые нарисовали длинный член Ориги на баннере

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Полиция нашла фанатов, которые нарисовали длинный член Ориги на баннере

Ливерпульская полиция обнаружила болельщиков, которые вывесили оскорбительный баннер с изображением нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Генком" (4:1), сообщает Sky Sports.

На баннере фанаты изобразили темнокожего человека с длинным членом и лицом Ориги, который держит кубок Лиги Чемпионов.

Болельщики обвиняются в нанесении оскорбления и расизме. 

Не пропустите: Болельщик "Ливерпуля" рассказал, как вместо Генка приехал в Гент на матч Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя был приятно удивлен размерами Ориги в прошлом сезоне.Ничего удивительного

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