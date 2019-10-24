Полиция нашла фанатов, которые нарисовали длинный член Ориги на баннере
Ливерпульская полиция обнаружила болельщиков, которые вывесили оскорбительный баннер с изображением нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Генком" (4:1), сообщает Sky Sports.
На баннере фанаты изобразили темнокожего человека с длинным членом и лицом Ориги, который держит кубок Лиги Чемпионов.
Болельщики обвиняются в нанесении оскорбления и расизме.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
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|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
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|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
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|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
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|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
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|Уотфорд
|9
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