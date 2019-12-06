Полиция не выпускает фанатов "Динамо" со стадиона в Санкт-Петербурге

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Полиция не выпускает фанатов "Динамо" со стадиона в Санкт-Петербурге

Фанаты московского "Динамо", которые поддержали протест против действий полиции, не могут покинуть стадион в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что фанаты "Динамо" пытались покинуть арену на 40-й минуте игры против "Зенита", однако местная полиция заблокировала выход.

Напомним, что протесты фанатов связаны с массовыми задержаниями болельщиков "Спартака" перед игрой с "Зенитом" в прошлые выходные.

Ранее акцию, которую запустила "Фратрия", поддержали фанаты "Арсенала", "Локомотива", "Зенита", "Ростова" и "Рубина".

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