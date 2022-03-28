Полиция отпустила футболиста "Амкала"

Фото: соцсети Маврина

Стало известно, что полиция отпустила футболиста блогерской команды "Амкал" Василия Маврина.

"Василия Маврина отпустили. Цитирую: "Отсутствие состава преступления". Что и требовалось доказать. Желаем Василию спокойно уехать из Новосибирска и вернуться к семье.

Отлично, что справедливость торжествует. Дальнейшее - это уже желание Василия подавать в суд на конкретного сотрудника", - написал в своём телеграм-канале журналист Дмитрий Егоров.

Напомним, что Маврина задержали 26 марта после товарищеской игры против "Новосибирска". По окончании матча игроки-блогеры начали фотографироваться с болельщиками, однако сотрудники манежа пытались увести футболистов "Амкала". Маврин начал ругаться с сотрудниками, из-за чего вызвали полицию, обвинив его в мелком хулиганстве.

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