Полиция отпустила футболиста "Амкала"
Фото: соцсети Маврина
Стало известно, что полиция отпустила футболиста блогерской команды "Амкал" Василия Маврина.
"Василия Маврина отпустили. Цитирую: "Отсутствие состава преступления". Что и требовалось доказать. Желаем Василию спокойно уехать из Новосибирска и вернуться к семье.
Отлично, что справедливость торжествует. Дальнейшее - это уже желание Василия подавать в суд на конкретного сотрудника", - написал в своём телеграм-канале журналист Дмитрий Егоров.
Напомним, что Маврина задержали 26 марта после товарищеской игры против "Новосибирска". По окончании матча игроки-блогеры начали фотографироваться с болельщиками, однако сотрудники манежа пытались увести футболистов "Амкала". Маврин начал ругаться с сотрудниками, из-за чего вызвали полицию, обвинив его в мелком хулиганстве.
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