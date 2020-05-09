Полиция отпустила на свободу экс-полузащитника "Спартака" Вукоевича
Бывший полузащитник московского "Спартака" Огнен Вукоевич покинул полицейский участок.
Напомним, что футболиста арестовали за угрозы в адрес своей жены, а также её сестры и матери.
Теперь же скандального хорвата отпустили на свободу. Однако ему запрещено приближаться к супруге и поддерживать с ней связь.
Вукоевич выступал за "Спартак" на правах аренды во второй половине сезона 2012/13. Также он известен по игре за киевское "Динамо".
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