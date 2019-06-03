Полиция прибыла к Неймару в расположение сборной Бразилии
Полиция посетила тренировку сборной Бразилии, чтобы вызвать Неймара в участок для подачи показаний.
Напомним, что бразильца обвиняют в изнасиловании, которое он совершил 15 мая в Париже.
Как сообщает Globoesporte, полиция пробыла на базе сборной около часа. Стороны пришли к соглашению, что Неймар прибудет в участок на следующей неделе после товарищеских игр.
Кроме того, полиция забрала телефон Неймара, на котором имеются интимные изображения жертвы возможного изнасилования.
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