Полиция прибыла к Неймару в расположение сборной Бразилии

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Полиция прибыла к Неймару в расположение сборной Бразилии

Полиция посетила тренировку сборной Бразилии, чтобы вызвать Неймара в участок для подачи показаний.

Напомним, что бразильца обвиняют в изнасиловании, которое он совершил 15 мая в Париже.

Как сообщает Globoesporte, полиция пробыла на базе сборной около часа. Стороны пришли к соглашению, что Неймар прибудет в участок на следующей неделе после товарищеских игр.

Кроме того, полиция забрала телефон Неймара, на котором имеются интимные изображения жертвы возможного изнасилования.

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