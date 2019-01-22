Полиция приостановила поиск самолета с футболистом "Кардиффа"

Поиски самолета с форвардом "Кардиффа" Эмилиано Салой были приостановлены.

Причиной этому стало наступление темного времени суток. Сообщается, что поиск возобновится на рассвете.

В полиции острова Гернси отметили, что поиски велись 15 часов с применением огромного количества воздушной и морской техники, однако никаких следов крушения обнаружено не было.

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