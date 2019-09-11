Полиция просит перенести кубковый матч "Спартака" в другой город

Теги спартак москва

Полиция просит перенести кубковый матч "Спартака" в другой город

Игру 1/16 финала Кубка России КАМАЗ - "Спартак" могут перенести из Набережных Челнов в другой город.

Сообщается, что местная полиция считает, что город может не справиться с притоком фанатов "красно-белых". Таким образом, полиция просит перенести матч в Казань или Москву.

Ранее сообщалось, что РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала кубка - 25 сентября.

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