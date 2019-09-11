Полиция просит перенести кубковый матч "Спартака" в другой город
Игру 1/16 финала Кубка России КАМАЗ - "Спартак" могут перенести из Набережных Челнов в другой город.
Сообщается, что местная полиция считает, что город может не справиться с притоком фанатов "красно-белых". Таким образом, полиция просит перенести матч в Казань или Москву.
Ранее сообщалось, что РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала кубка - 25 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4