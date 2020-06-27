Полиция провела новые задержания фанатов "Спартака"

Московская полиция снова занимается задержаниями болельщиков "Спартака".

Сегодня, 27 июня, в преддверии домашнего матча "красно-белых" с "Уфой" в руках правоохранителей оказались два лидера фанатских движений столичной команды - Миша Департант и Амир Профессор Хустлютдинов.

"Задержания фанатов? Не понимаю, что происходит. Мы обращались в органы, ответа не получили", - прокомментировал ситуацию владелец "Спартака" Леонид Федун.

Ранее полиция задержала около 70 болельщиков "Спартака" по делу о хулиганстве. Поводом для возбуждения производства стали проводы команды на игру с тульским "Арсеналом" - тогда фанаты использовали пиротехнику и перекрыли движение на одной из дорог.

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