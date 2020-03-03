Полиция провела обыски у 18 футбольных фанатов после драк в центре Москвы

Правоохранительные органы проводят разбирательство по факту массовых драк футбольных фанатов в центре Москвы в минувшие выходные.

По информации телеграм-канала Baza, полиция провела обыски у 18 человек в рамках дела о хулиганстве. К некоторым подозреваемым силовики нагрянули в 6 часов утра.

Также известно о как минимум трёх задержанных, которые, предположительно, участвовали в инциденте на станции метро "Маяковская".

Напомним, что драки произошли в субботу, 29 февраля, сначала в метро, а затем в троллейбусе. Фигурировали в них фанаты "Спартака", "Динамо" и ЦСКА.

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