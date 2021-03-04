Полиция проводит проверку по делу о попытке суицида Аланы Мамаевой

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Полиция проводит проверку по делу о попытке суицида Аланы Мамаевой

Несмотря на заявление Аланы Мамаевой о том, что её предполагаемая попытка суицида является "приколом", правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

"Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка", - сообщил источник "Р-Спорт".

В среду стало известно, что супругу футболиста "Ростова" Павла Мамаева нашли без сознания в Москве. Она якобы выпила 40 таблеток снотворного.

За день до этого Алана сообщила в соцсетях, что муж изменял ей на сборах в Испании.

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