Полиция пять часов допрашивала Неймара по делу об изнасиловании

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Полиция пять часов допрашивала Неймара по делу об изнасиловании

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар побывал на допросе в полиции по делу об изнасиловании модели Нажилы Триндаде, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, допрос продлился около пяти часов. Адвокат футболиста заявила, что Неймар полностью отрицает свою вину.

"Правда станет известна рано или поздно", – заявил бразилец, когда выходил из полицейского участка.

Напомним, что инцидент якобы произошел 15 июня в парижском отеле. Неймар в свою очередь не отрицает факт секса, но утверждает, что все было по взаимному согласию.

Не пропустите: Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами украл ее адвокат. | http://soccernews.ru
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