Полиция расчищала дорогу к "Олд Траффорд" для автобуса "Ливерпуля"
Фото: twitter.com/utdreport
"Ливерпуль" только при помощи полиции смог добраться до стадиона "Манчестер Юнайтед".
По сведениям журналиста The Athletic Дэниела Тейлора, автобус с футболистами мерсисайдцев был заблокирован по дороге на "Олд Траффорд".
Отмечается, что дорога была перекрыта легковыми автомобилями. Расчисткой пути занималась полиция.
And we’re on the move (including unexpected poodle photobomb) pic.twitter.com/0xYNGwHcZ9— Daniel Taylor (@DTathletic) May 13, 2021
Напомним, что изначально игра между "МЮ" и "Ливерпулем" должна была состояться 2 мая, однако матч пришлось отменить из-за протестов фанатов "МЮ" против владельцев клуба.
Сегодня игра должна начаться в 22:15 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18