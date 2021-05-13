Полиция расчищала дорогу к "Олд Траффорд" для автобуса "Ливерпуля"

Теги ливерпульманчестер юнайтед

Полиция расчищала дорогу к "Олд Траффорд" для автобуса "Ливерпуля"Фото: twitter.com/utdreport

"Ливерпуль" только при помощи полиции смог добраться до стадиона "Манчестер Юнайтед".

По сведениям журналиста The Athletic Дэниела Тейлора, автобус с футболистами мерсисайдцев был заблокирован по дороге на "Олд Траффорд".

Отмечается, что дорога была перекрыта легковыми автомобилями. Расчисткой пути занималась полиция.

Напомним, что изначально игра между "МЮ" и "Ливерпулем" должна была состояться 2 мая, однако матч пришлось отменить из-за протестов фанатов "МЮ" против владельцев клуба.

Сегодня игра должна начаться в 22:15 по московскому времени.

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