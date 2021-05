Полиция расчищала дорогу к "Олд Траффорд" для автобуса "Ливерпуля"

Фото: twitter.com/utdreport

"Ливерпуль" только при помощи полиции смог добраться до стадиона "Манчестер Юнайтед".

По сведениям журналиста The Athletic Дэниела Тейлора, автобус с футболистами мерсисайдцев был заблокирован по дороге на "Олд Траффорд".

Отмечается, что дорога была перекрыта легковыми автомобилями. Расчисткой пути занималась полиция.

And we’re on the move (including unexpected poodle photobomb) pic.twitter.com/0xYNGwHcZ9