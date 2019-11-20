Полиция расследует махинацию с кредитом, взятым на имя голкипера "Спартака"

Теги спартак москваартем ребров

Полиция расследует махинацию с кредитом, взятым на имя голкипера "Спартака"

Полиция Москвы ведет расследование открытия кредитной карты банка "Тинькофф" на имя вратаря "Спартака" Артема Реброва, сообщается в Telegram-канале "Мутко против".

По данным источника, голкипер обратился к директору по безопасности московскому клубу Максиму Шумилову с заявлением о том, что он никогда не обращался в данный банк. После этого Шумилов подал заявление в полицию, которая проверяет, сумел ли кто-то воспользоваться паспортными данными Реброва. Есть версия, что мошенники пытались узнать у голкипера данные его другой карты.

35-летний Ребров является воспитанником "Динамо". За "Спартак" он выступает с 2011 году. В нынешнем сезоне голкипер провел за московский клуб два матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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