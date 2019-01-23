Полиция: "Сала и пилот самолёта могли спастись"

Полиция острова Гернси допускает позитивный исход в истории с исчезновением самолёта, на борту которого находился новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала.

В заявлении правоохранителей говорится, что поисковые работы основываются на четырёх предположениях.

"Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь. Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь. Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту. Четвёртое: самолёт упал и они оказались в воде. Приоритет мы отдаём версии со спасательным плотом" - говорится в комментарии полицейских.

Напомним, что сегодня спасатели обнаружили различные обломки на месте предполагаемого крушения самолёта. Однако это не означает, что находившиеся в воздушном судне люди погибли, отмечают специалисты.

В понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте.

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