Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом"

Теги цска москвазенит санкт-петербург

Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом"

Фото твиттер "Спорт-Экспресс"

Пресс-служба МВД раскрыла подробности массового задержания болельщиков по окончании матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" (0:2).

Полиция составила административные протоколы на 51 человека по четырём статьям.

25 задержанных обвиняются в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, из них 14 - за использование пиротехнических изделий.

Ещё 23 болельщика наказаны за употребление алкоголя в запрещённых местах, 2 - за мелкое хулиганство, 1 - за уклонение от исполнения административного наказания.

Напомним, что всего правоохранители задержали 408 человек, присутствовавших на "ВЭБ Арене".

Не пропустите: СМИ: на матче ЦСКА - "Зенит" отсутствовало видеонаблюдение из-за хакерской атаки. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"

Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов