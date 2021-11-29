Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом"

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Пресс-служба МВД раскрыла подробности массового задержания болельщиков по окончании матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" (0:2).

Полиция составила административные протоколы на 51 человека по четырём статьям.

25 задержанных обвиняются в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, из них 14 - за использование пиротехнических изделий.

Ещё 23 болельщика наказаны за употребление алкоголя в запрещённых местах, 2 - за мелкое хулиганство, 1 - за уклонение от исполнения административного наказания.

Напомним, что всего правоохранители задержали 408 человек, присутствовавших на "ВЭБ Арене".

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