Полиция Стока: "Мы были заняты поиском пропавшего человека по фамилии Озил"



Фанат "Арсенала" обратился в полицию города Сток-он-Трент после поражение лондонского клуба от "Cток Сити" (0:1) в матче второго тура чемпионата Англии.

"Хочу сообщить об ограблении", - написал болельщик в твиттере.

"Приносим извинения за задержку с ответом. Мы были заняты поиском пропавшего человека по фамилии Озил. Вы его не видели?" - ответили фанату полицейские.

Не пропустите: Джеррард: "Очевидно, что Озилу не нравится отбирать мяч". | http://soccernews.ru