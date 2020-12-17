Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента в матче "Зенит" - "Спартак"
Конфликт между фанатами "Зенита" и "Спартака" в начале матча 19-го тура РПЛ стал поводом для возбуждения уголовного дела.
По данным МВД, в стычке участвовали примерно 85 человек - около 35 болельщиков "красно-белых" и 50 "сине-бело-голубых".
Инцидент произошёл на трибуне "Газпром Арены". В ситуацию пришлось вмешаться полиции и Росгвардии.
Дело открыто по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
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