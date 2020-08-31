Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на фанатов "Зенита" в Москве
Правоохранительные органы не оставили без внимания избиение фанатов "Зенита" в московском кафе.
По информации 78.ru, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело, статья - "Хулиганство".
Напомним, что около 20 человек, предположительно, фанатов "Локомотива", напали на болельщиков "Зенита" после очного матча команд (0:0).
В итоге в полицию обратился только владелец пострадавшего заведения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22