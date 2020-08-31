Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на фанатов "Зенита" в Москве

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москва

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на фанатов "Зенита" в Москве

Правоохранительные органы не оставили без внимания избиение фанатов "Зенита" в московском кафе.

По информации 78.ru, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело, статья - "Хулиганство".

Напомним, что около 20 человек, предположительно, фанатов "Локомотива", напали на болельщиков "Зенита" после очного матча команд (0:0).

В итоге в полицию обратился только владелец пострадавшего заведения.

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