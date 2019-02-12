Полиция выступила с заявлением по поводу ситуации с Аршавиным

Полиция выступила с заявлением по поводу ситуации с бывшим игроком "Зенита" Андреем Аршавиным, жена которого Алиса Казьмина заявила о поступлении угроз со стороны футболиста.

"12 февраля поступило обращение от жительницы Петербурга с просьбой провести проверку по факту возможных противоправных действий со стороны её мужа. Данное обращение в установленном порядке зарегистрировано. По нему проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение" - сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Ранее сообщалось, что Аршавин отобрал у жены автомобиль, а также угрожал ей. Аудиозаписи с телефонными угрозами девушка готова представить в суде.

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