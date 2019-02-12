Полиция выступила с заявлением по поводу ситуации с Аршавиным

Теги зенит санкт-петербургандрей аршавин

Полиция выступила с заявлением по поводу ситуации с Аршавиным

Полиция выступила с заявлением по поводу ситуации с бывшим игроком "Зенита" Андреем Аршавиным, жена которого Алиса Казьмина заявила о поступлении угроз со стороны футболиста.

"12 февраля поступило обращение от жительницы Петербурга с просьбой провести проверку по факту возможных противоправных действий со стороны её мужа. Данное обращение в установленном порядке зарегистрировано. По нему проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение" - сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Ранее сообщалось, что Аршавин отобрал у жены автомобиль, а также угрожал ей. Аудиозаписи с телефонными угрозами девушка готова представить в суде.

Не пропустите: Адвокат отрицает подачу заявления в полицию на Аршавина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов