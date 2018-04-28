Полиция взялась за глобальное расследование матчей "Бенфики"

Полиция и прокуратура Португалии начала расследование возможных махинаций "Бенфики" с результатами.

По информации западной прессы, в ближайшее время правоохранители изучат 163 матча с участием команды в чемпионате Португалии с сезона-2013/14. Напомним, что с тех пор "Бенфика" четырежды выиграла турнир.

В рамках расследования прокуратура получит право ознакомиться с перепиской игроков и руководителей "Бенфики" с другими возможными участниками махинаций.

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