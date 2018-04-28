Полиция взялась за глобальное расследование матчей "Бенфики"
Полиция и прокуратура Португалии начала расследование возможных махинаций "Бенфики" с результатами.
По информации западной прессы, в ближайшее время правоохранители изучат 163 матча с участием команды в чемпионате Португалии с сезона-2013/14. Напомним, что с тех пор "Бенфика" четырежды выиграла турнир.
В рамках расследования прокуратура получит право ознакомиться с перепиской игроков и руководителей "Бенфики" с другими возможными участниками махинаций.
Читайте: "Бенфика" едва не потеряла очки в матче с "Эшторилом" и другие результаты 31-го тура чемпионата Португалии | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|31
|79
|2
|Бенфика
|32
|77
|3
|Спортинг Лиссабон
|32
|77
|4
|Брага
|31
|71
|5
|Рио Аве
|31
|44
|6
|Маритиму
|31
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|31
|41
|8
|Витория Гимарайнш
|32
|40
|9
|КД Тондела
|32
|38
|10
|Боавишта
|31
|38
|11
|Портимоненсе
|32
|35
|12
|Белененсиш
|31
|34
|13
|Морейренсе ФК
|32
|32
|14
|Фейренсе
|32
|30
|15
|Пасуш де Феррейра
|31
|29
|16
|Витория Сетубал
|32
|29
|17
|Дешпортиво Авеш
|31
|28
|18
|Эшторил
|31
|26