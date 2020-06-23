Полиция за несколько дней задержала около 70 фанатов "Спартака"

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Полиция за несколько дней задержала около 70 фанатов "Спартака"

Десятки болельщиков московского "Спартака" были задержаны после проводов команды на гостевой матч 23-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".

Напомним, что действия фанатов привели к перекрытию проезжей части и дымовой завесе, что противоречит закону и подпадает под статью уголовного кодекса "Хулиганство".

В конце прошлой недели полиция возбудила уголовное дело и арестовала несколько человек.

По информации Sport24, всего за несколько дней правоохранители задержали около 70 болельщиков "красно-белых", 30 из которых сегодня.

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