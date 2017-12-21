Полиция зачислила Гвардиолу в число каталонских сепаратистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попал в число сепаратистов, сообщает AS.

По сведениям издания, испанская полиция считает, что наставник способствовал проведению референдума о независимости Каталонии.

Напомним, что Гвардиола не раз заявлял о поддержке в отделении Каталонии от Испании.

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