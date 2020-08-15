Полиция задержала болельщика "Локомотива" с флагом в поддержку белорусов

Теги локомотив москвакраснодар

Полиция задержала болельщика "Локомотива" с флагом в поддержку белорусов

Болельщик "Локомотива" показал бело-красно-белый флаг во время игры с "Краснодаром" (1:0).

Как сообщает "Чемпионат", фанат был задержан правоохранительными органами. Отметим, что этот флаг является бывшим государственным символом Беларуси, а сейчас он используется оппозиционерами.

Напомним, что в Беларуси не прекращаются протесты. Люди недовольны победой Александра Лукашенко в президентских выборах.

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