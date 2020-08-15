Полиция задержала болельщика "Локомотива" с флагом в поддержку белорусов
Болельщик "Локомотива" показал бело-красно-белый флаг во время игры с "Краснодаром" (1:0).
Как сообщает "Чемпионат", фанат был задержан правоохранительными органами. Отметим, что этот флаг является бывшим государственным символом Беларуси, а сейчас он используется оппозиционерами.
Напомним, что в Беларуси не прекращаются протесты. Люди недовольны победой Александра Лукашенко в президентских выборах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22