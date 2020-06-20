Полиция задержала болельщика "Спартака"

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Полиция задержала болельщика "Спартака"

СМИ узнали о задержании одного из фанатов московского "Спартака", участвовавшего накануне в организации пиротехнического шоу в столице.

Напомним, что таким образом болельщики "красно-белых" провожали команду на гостевой матч 23-го тура РПЛ против тульского "Арсенала". Их действия привели к перекрытию проезжей части и дымовой завесе, что противоречит закону и подпадает под статью уголовного кодекса "Хулиганство".

В субботу в 6 часов утра полиция задержала одного из злоумышленников, ещё двое находятся в розыске, пишет Sport24.

Матч "Арсенал" - "Спартак" состоится сегодня и начнётся в 16:30 по московскому времени.

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