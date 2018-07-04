Полиция задержала фаната, который осквернил памятник Черенкову

Теги спартак москваанглия

Полиция задержала фаната, который осквернил памятник Черенкову

Московская полиция задержала английского болельщика, который сделал надпись на памятнике легендарному футболисту "Спартака" Федору Черенкову.

"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка.
В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом", - сообщает ГУВД Москвы.

Напомним, что фанат надписал на статуе слово England.

В данный момент надпись уже удалена с памятника и его охраняет девушка-стюард. 

Не пропустите: Английские вандалы испортили памятник легенде "Спартака". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов