Полиция задержала фаната, который осквернил памятник Черенкову

Московская полиция задержала английского болельщика, который сделал надпись на памятнике легендарному футболисту "Спартака" Федору Черенкову.

"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка.

В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом", - сообщает ГУВД Москвы.

Напомним, что фанат надписал на статуе слово England.

В данный момент надпись уже удалена с памятника и его охраняет девушка-стюард.

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