Полиция задержала на митинге фаната за слова "Спартак" - суперклуб"

В Москве проходит митинг в знак протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На Пушкинской был задержан фанат "Спартака", сообщают российские СМИ.

По данным источника, болельщика задержали за то, что он крикнул: "Наш "Спартак" - суперклуб и чемпион Олимпийских игр". Через несколько секунд к нему подбежали четверо сотрудников полиции и задержали его.

На данный момент число задержанных превысило 700 человек.

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