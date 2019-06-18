Полиция задержала Платини в рамках дела о коррупции
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан сегодня утром в пригороде Парижа, сообщает Mediapart.
По информации источника, французского функционера доставили в антикоррупционный отдел полиции.
Задержание Платини произошло в рамках дела о выборе страны-хозяйки Чемпионата Мира 2022 года.
Напомним, что право провести мундиаль получил Катар.
За несколько дней до выборов Платини по просьбе тогдашнего президента Франции Николя Саркози встречался в Швейцарии с представителями Катарской федерации футбола.
Ранее портал Football Leaks публиковал данные, согласно которым Саркози обещал эмиру Катара ЧМ-2022, если он купит клуб ПСЖ.
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