Полиция задержала Платини в рамках дела о коррупции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан сегодня утром в пригороде Парижа, сообщает Mediapart.

По информации источника, французского функционера доставили в антикоррупционный отдел полиции.

Задержание Платини произошло в рамках дела о выборе страны-хозяйки Чемпионата Мира 2022 года.

Напомним, что право провести мундиаль получил Катар.

За несколько дней до выборов Платини по просьбе тогдашнего президента Франции Николя Саркози встречался в Швейцарии с представителями Катарской федерации футбола.

Ранее портал Football Leaks публиковал данные, согласно которым Саркози обещал эмиру Катара ЧМ-2022, если он купит клуб ПСЖ.

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