Полиция задержала подозреваемого в избиении Фетисова

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Полиция задержала подозреваемого в избиении Фетисова

Фото: твиттер "Фратрия"/Автор неизвестен
В Подмосковье задержан подозреваемый в избиении директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова, сообщает телеграм-канал Baza.

По сведениям источника, задержанным оказался 31-летний монтажник "Мосводоканала" Жафяр Боровков. Он уже признался в содеянном.

Инцидент произошел вечером 9 мая. Фетисов вместе с женой выходили из ресторана, возле входа которого произошла драка. Фетисов пытался разнять дерущихся и получил сильный удар в голову. Сейчас сотрудник "Спартака" находится в больнице.

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