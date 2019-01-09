Полиция зафиксировала побои у жены Глушакова

3 Теги спартак москваденис глушаков

Полиция зафиксировала побои у жены Глушакова

Экспертиза МВД зафиксировала побои у жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, сообщает Telegram-канал Mash.

В ближайшие дни полиция определится, будет ли заводить уголовное дело на футболиста.

Оба супруга вызваны для дачи повторных показаний.

Ранее сообщалось, что Дарья и Денис Глушаковы находится в состоянии развода. Стороны пока не могут согласовать сумму алиментов на ребенка.

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Комментарии

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borisklover

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viktorxal

он что не уехал

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Надеюсь наконец допрыгался

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