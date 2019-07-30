Полиция закрыла дело о подозрении Неймара в изнасиловании
С нападающего ПСЖ Неймара сняты все обвинения в изнасиловании модели Нажилы Триндади, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, в ходе расследования дела не было найдено никаких доказательств преступления со стороны футболиста.
Зато противоречий в показаниях девушки оказалось в избытке.
Напомним, что Триндади обвиняла Неймара в изнасиловании, якобы произошедшем в Париже в мае этого года.
Звёздный бразилец все претензии в свой адрес отвергал, настаивая на том, что предполагаемая жертва просто хочет заработать денег.
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|Страсбур
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|Анжер
|38
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|Амьен
|38
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