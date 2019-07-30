Полиция закрыла дело о подозрении Неймара в изнасиловании

С нападающего ПСЖ Неймара сняты все обвинения в изнасиловании модели Нажилы Триндади, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, в ходе расследования дела не было найдено никаких доказательств преступления со стороны футболиста.

Зато противоречий в показаниях девушки оказалось в избытке.

Напомним, что Триндади обвиняла Неймара в изнасиловании, якобы произошедшем в Париже в мае этого года.

Звёздный бразилец все претензии в свой адрес отвергал, настаивая на том, что предполагаемая жертва просто хочет заработать денег.

Не пропустите: ПСЖ снизил цену на Неймара. | http://soccernews.ru