Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова

Теги локомотив москваиннокентий самохвалов

Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.

Во время проверки полиции стало известно, что 22-летнему футболисту три года назад был поставлен диагноз "миокардит", который впоследствии не подтвердился.

Тем не менее, защитник "Казанки" дважды в год проходил углублённые обследования в клинике спортивной медицины. По итогам последнего из них игрока допустили к сезону.

Сейчас следователи выясняют, была ли у Самохвалова на самом деле миокардия и имели ли право врачи допускать его к соревнованиям.

Не пропустите: Уткин высказался о смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова. | http://soccernews.ru
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