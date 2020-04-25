Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.

Во время проверки полиции стало известно, что 22-летнему футболисту три года назад был поставлен диагноз "миокардит", который впоследствии не подтвердился.

Тем не менее, защитник "Казанки" дважды в год проходил углублённые обследования в клинике спортивной медицины. По итогам последнего из них игрока допустили к сезону.

Сейчас следователи выясняют, была ли у Самохвалова на самом деле миокардия и имели ли право врачи допускать его к соревнованиям.

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