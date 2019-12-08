Полиция ждала фанатов "Спартака" возле гостиницы. Видео
В сети появилось видео, как сотрудники полиции ждут фанатов "Спартака", который перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1) проживали в гостинице.
После того, как болельщики вышли на улицу, они были задержаны. Фанатов осудили на 15 суток по статье "Мелкое хулиганство". Позже срок ареста была сокращен до 7 суток.
Так-так, а что у нас тут? Видео с камер наблюдения питерского отеля, в котором жили задержанные болельщики @fcsm_official— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) December 8, 2019
Парней осудили на 15 суток за мелкое хулиганство. Хулиганства лично я здесь не вижу, но вижу, что полиция ждала их у выхода из гостиницы. #Спартак pic.twitter.com/ukdNU1xne1
Напомним, что перед матчем полиция задержала десятки фанатов московского клуба. Через несколько дней заводящий трибун "Спартака" Валерий Бевз был приговорен к запрету посещения футбольных матчей сроком на полтора года.
После этого фанаты "Спартака" призвали болельщиков уходить с трибун во время матчей 19-го тура РПЛ.
Не пропустите: Фанаты "Крыльев Советов" и "Урала" ушли со стадиона по ходу матча. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дубль Погребняка принес "Уралу" победу в гостевом матче с "Крыльями Советов"
-
Сульшер побеждает топов, а Гвардиола получил очередную порцию проблем: разбираем дерби Манчестера в рамках 16 тура АПЛ
-
Каррера возглавил греческий АЕК
-
Экс-игрок "Зенита" Данни рассказал о сильных сторонах "Бенфики"
-
Тер Штеген обошёл Азара по голевым передачам в чемпионате Испании
Лента новостей
-
"Сассуоло" и "Кальяри" закончили ничьей, "Торино" обыграл "Фиорентину" и другие итоги матчей Серии А
-
Тедеско прокомментировал стартовый состав на матч с "Ростовом"
-
Стали известны подробности повреждения Бентанкура
-
"Сочи" и "Рубин" сыграли вничью
-
Болельщика "Сочи" и "Рубина" покинули стадион на 30-й минуте
-
Полиция арестовала болельщика, показавшего расистские жесты в игроков "МЮ"
-
Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на рождественском празднике "Реала"
-
"Бетис" едва не упустил победу в матче с "Атлетиком" выигрывая со счётом 3:0
-
"Витесс" прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого
-
Хоакин побил рекорд легенды "Реала" в чемпионате Испании
-
Перед матчем "Сочи" - "Рубин" произошло возгорание кресла из-за системы подогрева
-
Глушаков подвел итоги 2019 года
-
Каррера сделал заявление после назначения на пост главного тренера АЕКа
-
ЦСКА сделал предложение по трансферу лучшего бомбардира ФНЛ
-
Экс-игрок "Зенита" Кришито помог "Дженоа" сыграть вничью с "Лечче" в Серии А
-
Полиция ждала фанатов "Спартака" возле гостиницы. Видео
-
"Хетафе" обыграл "Эйбар" и ворвался в зону Лиги Чемпионов
-
Дубль Погребняка принес "Уралу" победу в гостевом матче с "Крыльями Советов"
-
Экс-наставник "Баварии" может возглавить "Арсенал"
-
Фанаты "Крыльев Советов" и "Урала" ушли со стадиона по ходу матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|ЦСКА Москва
|19
|34
|4
|Локомотив Москва
|19
|34
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|18
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Оренбург
|18
|19
|14
|Крылья Советов
|19
|18
|15
|Рубин
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14