Полиция ждала фанатов "Спартака" возле гостиницы. Видео

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Полиция ждала фанатов "Спартака" возле гостиницы. Видео

В сети появилось видео, как сотрудники полиции ждут фанатов "Спартака", который перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1) проживали в гостинице.

После того, как болельщики вышли на улицу, они были задержаны. Фанатов осудили на 15 суток по статье "Мелкое хулиганство". Позже срок ареста была сокращен до 7 суток.

Напомним, что перед матчем полиция задержала десятки фанатов московского клуба. Через несколько дней заводящий трибун "Спартака" Валерий Бевз был приговорен к запрету посещения футбольных матчей сроком на полтора года.

После этого фанаты "Спартака" призвали болельщиков уходить с трибун во время матчей 19-го тура РПЛ.

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