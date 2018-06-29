Политано близок к переходу в "Интер"

Теги интер милансассуоломаттео политано

Политано близок к переходу в "Интер"

Вингер "Сассуоло" Маттео Политано практически завершил переход в "Интер".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, игрок прилетел в Милан для прохождения медобслеования.

Ранее сообщалось, что "Интер" намерен арендовать Политано с правом выкупа.

Читайте также: "Интер" интересуется еще одним игроком "Ромы". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов