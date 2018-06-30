Политано стал игроком "Интера"

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Сассуоло" Маттео Политано.

"Нерадзурри" арендовали 24-летнего футболиста на один сезон с опцией последующего выкупа.

Политано выступал за "Сассуоло" с 2015 года, сыграл 110 матчей и забил 24 гола.

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