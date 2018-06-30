Политано стал игроком "Интера"

Теги интер милансассуоломаттео политано

Политано стал игроком "Интера"

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Сассуоло" Маттео Политано.

"Нерадзурри" арендовали 24-летнего футболиста на один сезон с опцией последующего выкупа.

Политано выступал за "Сассуоло" с 2015 года, сыграл 110 матчей и забил 24 гола.

Не пропустите: "Сассуоло" объявил о трансфере форварда "Интера". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов