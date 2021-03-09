Политик "Единой России" предложил пригласить Йоахима Лёва в "Спартак"
Член Высшего совета партии "Единая Россия", почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о кандидатуре нового главного тренера московского "Спартака".
"Я остаюсь при своем мнении, что "Спартаку" нужно как можно скорее определиться с тренером. Это совершенно неправильное решение - оставлять Тедеско, который уйдет через несколько месяцев. Просто будет потерян и следующий сезон. Надо найти нового тренера, хорошо, если это будет спартаковец. Например, Валерий Карпин или Дмитрий Парфенов. Если же это будет не спартаковец, то хорошо бы найти человека с мировым именем. Например, Йоахим Лев, вот это было бы совсем здорово", - приводят слова Жукова РИА "Новости".
Напомним, что нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт и покинет клуб по окончании сезона. Что касается Лева, то он принял решение покинуть сборную Германии после Евро-2020, который состоится летом 2021 года.
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