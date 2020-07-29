Политик Яшин осудил уголовное преследование фанатов "Спартака"

Глава муниципального округа Красносельский и болельщик "Спартака" Илья Яшин подверг критике уголовное преследование фанатов московского клуба.

70 фанатов "Спартака" были задержаны за то, что устроили фаер-шоу после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (3:2). Некоторым из болельщиков грозят тюремные сроки до семи лет.

"Мы наблюдаем новый этап давления на фанатов. Среди футбольных болельщиков сегодня хватает тех, кто недоволен политикой властей. И полиция превентивно оказывает на них давление, просто чтобы боялись.

Я убежден – да и всем это очевидно – что уголовное дело против фанатов "Спартака" сфабриковано с первой до последней страницы и не имеет ничего общего с законом", - сказал Яшин на своем канале в YouTube.

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