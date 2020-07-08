"Полная глупость". Селюк высказался о возможном назначении Газизова "Спартак"

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном назначении генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова на аналогичную должность в "Спартак".

"Это полная глупость с обеих сторон. Это не нужно ни "Спартаку", ни Газизову, который в "Уфе" имеет всю полноту власти, а из "Спартака" его выгонят через несколько месяцев", - написал Селюк в своем Twitter.

Напомним, что ранее руководство "Спартака" уволило с поста генерального директора Томаса Цорна.

Ожидается, что о назначении Газизова будет объявлено в ближайшее время.

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