Полная капитуляция: сборная Беларуси разгромлена Швецией

В восьмом туре группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018 сборная Беларуси принимала гостей из Швеции. Хозяева давно потеряли все шансы попасть на главный международный турнир, и главной задачей для них было реабилитироваться за обидное поражение от сборной Люксембурга в прошлом туре. Шведы, к слову, тоже проиграли свой предыдущий матч. Обидчиком дружины Андерссона стала сборная Болгарии, которая является прямым конкурентом Швеции в борьбе за заветную путевку.

Соперники начали матч в довольно умеренном темпе, никто не бежал вперед большими силами. Вскоре шведы, прощупав соперника, активизировались и стали играть заметно быстрее. Незадолго до середины первого тайма Аугустинссон со своей половины поля выполнил заброс в штрафную соперников, защитники и вратарь хозяев не смогли разобраться, кто должен вынести мяч, зато разобрался Форсберг, который одним касанием принял мяч и обыграл Черника, а вторым отправил сферу в пустые ворота – 0:1. А через пять минут шведы увеличили разницу в счете: устроили белорусы перепасовку вблизи своей штрафной, затем Сиваков решил обыграть Нюмана, но форвард гостей не дал ему этого сделать, отобрав мяч и переиграв один в один Черника – 0:2.

На исходе получаса игры Форсберг мог оформить дубль, но угодил в перекладину отменным выстрелом со штрафного. А ближе к концу тайма сборная Швеции довела счет до разгромного: исполнил Линделеф заброс с центра поля в штрафную белорусов, где мяч принял Форсберг, сместился Эмиль правее и отпасовал на Берга, который забивал уже в пустые ворота – 0:3. Просто ужасную игру в обороне продемонстрировала сборная Беларуси, о каких-то других событиях матча и говорить не приходится.

Второй тайм начался в схожем ключе: шведы неспешно шли вперед, а белорусы судорожно оборонялись. Впрочем, обе команды вышли доигрывать мяч, не предпринимая каких-то решительных действий. В середине тайма были произведены несколько замен, которые еще больше сбили темп игры. За 15 минут до конца матча Сиваков нарушил правила вблизи своей штрафной, тем самым шведы получили право на довольно перспективный штрафной. К мячу подошел Эмиль Форсберг, однако его удар пришелся выше ворот Черника.

За пять минут до конца основного времени Свенссон выскочил один на один с голкипером хозяев, в результате чего последний сбил шведа, а судья назначил пенальти в ворота белорусов. К мячу подошел Гранквист, который отправил сферу в правый угол ворот Черника – 0:4. Разгромная победа сборной Швеции без каких-либо шансов для белорусов.

Беларусь – Швеция – 0:4

Голы: Форсберг, 18 – 0:1; Нюман, 23 – 0:2; Берг, 37 – 0:3; Гранквист, 84 - 0:4.

Беларусь: Черник, Филипенко, Сиваков, Бурко, Сачивко, Корзун, Риос, Нехайчик (Драгун, 46), Баланович (Савицкий, 61), Сарока, Сигневич (Быков, 79).

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Дурмаз (Классон, 67), Ларссон, Юханссон (Свенссон, 69), Форсберг, Нюман, Берг (Телин, 85).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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