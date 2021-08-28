Полное расписание группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22
УЕФА на своём официальном сайте опубликовал полное расписание группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22.
С календарём питерского "Зенита" в главном еврокубке можно ознакомиться по ссылке.
Тур 1
Вторник, 14 сентября
Группа E: "Барселона" - "Бавария", "Динамо" Киев - "Бенфика"
Группа F: "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" - "Аталанта"
Группа G: "Севилья" - "Зальцбург", "Лилль" - "Вольфсбург"
Группа H: "Челси" - "Зенит", "Мальме" - "Ювентус"
Среда, 15 сентября
Группа A: "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг", "Брюгге" - ПСЖ
Группа B: "Атлетико" - "Порту", "Ливерпуль" - "Милан"
Группа C: "Бешикташ" - "Боруссия" Д, "Спортинг" - "Аякс"
Группа D: "Шериф" - "Шахтёр", "Интер" - "Реал"
Тур 2
Вторник, 28 сентября
Группа A: ПСЖ - "Манчестер Сити", "РБ Лейпциг" - "Брюгге"
Группа B: "Милан" - "Атлетико", "Порту" - "Ливерпуль"
Группа C: "Аякс" - "Бешикташ", "Боруссия" Д - "Спортинг"
Группа D: "Шахтёр" - "Интер", "Реал" - "Шериф"
Среда, 29 сентября
Группа E: "Бавария" - "Динамо" Киев, "Бенфика" - "Барселона"
Группа F: "Аталанта" - "Янг Бойз", "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал"
Группа G: "Зальцбург" - "Лилль", "Вольфсбург" - "Севилья"
Группа H: "Зенит" - "Мальме", "Ювентус" - "Челси"
Тур 3
Вторник, 19 октября
Группа A: "Брюгге" - "Манчестер Сити", ПСЖ - "РБ Лейпциг"
Группа B: "Атлетико" - "Ливерпуль", "Порту" - "Милан"
Группа C: "Бешикташ" - "Спортинг", "Аякс" - "Боруссия" Д
Группа D: "Шахтёр" - "Реал", "Интер" - "Шериф"
Среда, 20 октября
Группа E: "Барселона" - "Динамо" Киев, "Бенфика" - "Бавария"
Группа F: "Янг Бойз" - "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта"
Группа G: "Зальцбург" - "Вольфсбург", "Лилль" - "Севилья"
Группа H: "Челси" - "Мальме", "Зенит" - "Ювентус"
Тур 4
Вторник, 2 ноября
Группа E: "Динамо" Киев - "Барселона", "Бавария" - "Бенфика"
Группа F: "Вильярреал" - "Янг Бойз", "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед"
Группа G: "Вольфсбург" - "Зальцбург", "Севилья" - "Лилль"
Группа H: "Мальме" - "Челси", "Ювентус" - "Зенит"
Среда, 3 ноября
Группа A: "Манчестер Сити" - "Брюгге", "РБ Лейпциг" - ПСЖ
Группа B: "Милан" - "Порту", "Ливерпуль" - "Атлетико"
Группа C: "Спортинг" - "Бешикташ", "Боруссия" Д - "Аякс"
Группа D: "Реал" - "Шахтёр", "Шериф" - "Интер"
Тур 5
Вторник, 23 ноября
Группа E: "Динамо" Киев - "Бавария", "Барселона" - "Бенфика"
Группа F: "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед", "Янг Бойз" - "Аталанта"
Группа G: "Севилья" - "Вольфсбург", "Лилль" - "Зальцбург"
Группа H: "Мальме" - "Зенит", "Челси" - "Ювентус"
Среда, 24 ноября
Группа A: "Манчестер Сити" - ПСЖ, "Брюгге" - "РБ Лейпциг"
Группа B: "Атлетико" - "Милан", "Ливерпуль" - "Порту"
Группа C: "Бешикташ" - "Аякс", "Спортинг" - "Боруссия" Д
Группа D: "Интер" - "Шахтёр", "Шериф" - "Реал"
Тур 6
Вторник, 7 декабря
Группа A: ПСЖ - "Брюгге", "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"
Группа B: "Порту" - "Атлетико", "Милан" - "Ливерпуль"
Группа C: "Боруссия" Д - "Бешикташ", "Аякс" - "Спортинг"
Группа D: "Реал" - "Интер", "Шахтёр" - "Шериф"
Среда, 8 декабря
Группа E: "Бенфика" - "Динамо" Киев, "Бавария" - "Барселона"
Группа F: "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз", "Аталанта" - "Вильярреал"
Группа G: "Зальцбург" - "Севилья", "Вольфсбург" - "Лилль"
Группа H: "Ювентус" - "Мальме", "Зенит" - "Челси"
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4