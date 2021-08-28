Полное расписание группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал полное расписание группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22.

С календарём питерского "Зенита" в главном еврокубке можно ознакомиться по ссылке.

Тур 1

Вторник, 14 сентября

Группа E: "Барселона" - "Бавария", "Динамо" Киев - "Бенфика"

Группа F: "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" - "Аталанта"

Группа G: "Севилья" - "Зальцбург", "Лилль" - "Вольфсбург"

Группа H: "Челси" - "Зенит", "Мальме" - "Ювентус"

Среда, 15 сентября

Группа A: "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг", "Брюгге" - ПСЖ

Группа B: "Атлетико" - "Порту", "Ливерпуль" - "Милан"

Группа C: "Бешикташ" - "Боруссия" Д, "Спортинг" - "Аякс"

Группа D: "Шериф" - "Шахтёр", "Интер" - "Реал"

Тур 2

Вторник, 28 сентября

Группа A: ПСЖ - "Манчестер Сити", "РБ Лейпциг" - "Брюгге"

Группа B: "Милан" - "Атлетико", "Порту" - "Ливерпуль"

Группа C: "Аякс" - "Бешикташ", "Боруссия" Д - "Спортинг"

Группа D: "Шахтёр" - "Интер", "Реал" - "Шериф"

Среда, 29 сентября

Группа E: "Бавария" - "Динамо" Киев, "Бенфика" - "Барселона"

Группа F: "Аталанта" - "Янг Бойз", "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал"

Группа G: "Зальцбург" - "Лилль", "Вольфсбург" - "Севилья"

Группа H: "Зенит" - "Мальме", "Ювентус" - "Челси"

Тур 3

Вторник, 19 октября

Группа A: "Брюгге" - "Манчестер Сити", ПСЖ - "РБ Лейпциг"

Группа B: "Атлетико" - "Ливерпуль", "Порту" - "Милан"

Группа C: "Бешикташ" - "Спортинг", "Аякс" - "Боруссия" Д

Группа D: "Шахтёр" - "Реал", "Интер" - "Шериф"

Среда, 20 октября

Группа E: "Барселона" - "Динамо" Киев, "Бенфика" - "Бавария"

Группа F: "Янг Бойз" - "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта"

Группа G: "Зальцбург" - "Вольфсбург", "Лилль" - "Севилья"

Группа H: "Челси" - "Мальме", "Зенит" - "Ювентус"

Тур 4

Вторник, 2 ноября

Группа E: "Динамо" Киев - "Барселона", "Бавария" - "Бенфика"

Группа F: "Вильярреал" - "Янг Бойз", "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед"

Группа G: "Вольфсбург" - "Зальцбург", "Севилья" - "Лилль"

Группа H: "Мальме" - "Челси", "Ювентус" - "Зенит"

Среда, 3 ноября

Группа A: "Манчестер Сити" - "Брюгге", "РБ Лейпциг" - ПСЖ

Группа B: "Милан" - "Порту", "Ливерпуль" - "Атлетико"

Группа C: "Спортинг" - "Бешикташ", "Боруссия" Д - "Аякс"

Группа D: "Реал" - "Шахтёр", "Шериф" - "Интер"

Тур 5

Вторник, 23 ноября

Группа E: "Динамо" Киев - "Бавария", "Барселона" - "Бенфика"

Группа F: "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед", "Янг Бойз" - "Аталанта"

Группа G: "Севилья" - "Вольфсбург", "Лилль" - "Зальцбург"

Группа H: "Мальме" - "Зенит", "Челси" - "Ювентус"

Среда, 24 ноября

Группа A: "Манчестер Сити" - ПСЖ, "Брюгге" - "РБ Лейпциг"

Группа B: "Атлетико" - "Милан", "Ливерпуль" - "Порту"

Группа C: "Бешикташ" - "Аякс", "Спортинг" - "Боруссия" Д

Группа D: "Интер" - "Шахтёр", "Шериф" - "Реал"

Тур 6

Вторник, 7 декабря

Группа A: ПСЖ - "Брюгге", "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"

Группа B: "Порту" - "Атлетико", "Милан" - "Ливерпуль"

Группа C: "Боруссия" Д - "Бешикташ", "Аякс" - "Спортинг"

Группа D: "Реал" - "Интер", "Шахтёр" - "Шериф"

Среда, 8 декабря

Группа E: "Бенфика" - "Динамо" Киев, "Бавария" - "Барселона"

Группа F: "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз", "Аталанта" - "Вильярреал"

Группа G: "Зальцбург" - "Севилья", "Вольфсбург" - "Лилль"

Группа H: "Ювентус" - "Мальме", "Зенит" - "Челси"

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