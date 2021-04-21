Полномочия Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" могут стать шире

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В «Манчестер Юнайтед» готовы к тому, чтобы предоставить экс-наставнику команды Алексу Фергюсону более широкие полномочия, сообщает The Athletic.

По информации источника, боссы клуба хотят, чтобы 79-летний специалист принимал больше участия в трансферных вопросах после того, как "манкунианцев" покинет исполнительный директор Эд Вулворд. Функционер подал в отставку 20 апреля после провала проекта Суперлиги.

Напомним, Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986-го по 2013 год и завоевал с клубом огромное количество всевозможных трофеев.