Полные результаты жеребьёвки 2-го отборочного раунда Лиги Европы

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал полные результаты жеребьёвки второго отборочного раунда Лиги Европы.

Напомним, что соперником московского "Динамо" стал "Локомотив" из Тбилиси. Остальные пары выглядят так:

Основной путь

"Арис" - "Колос"

"Локомотив Пловдив" – "Тоттенхэм"

"Шэмрок Роверс" – "Милан"

"Кукеси" – "Вольфсбург"

"Линкольн" – "Рейнджерс"

"Теута" – "Гранада"

"Серветт" – "Реймс"

"Кайсар" – АПОЭЛ

"Маккаби Хайфа" / "Железничар" – "Кайрат"

"Нефтчи" – "Галатасарай"

ЦСКА (София) – БАТЭ

"Ритеряй" – "Слован Либерец"

"Вентспилс" – "Русенборг"

"Буде-Глимт" – "Жальгирис"

Путь чемпионов

"КуПС" – "Слован Братислава"

"Астана" – "Будучность"

"Рига" – "Тре Фиори"

"Гап Конназ Куэй" – "Динамо Тбилиси"

"Арарат-Армения" – "Фола Эш"

"Флора" – "Рейкьявик"

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